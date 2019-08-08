Сергей Собянин пригласил москвичей посетить коворкинги в парках
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы побывать в коворкингах, организованных на территории столичных парков. По словам главы города, в них можно проводить презентации проектов, деловые встречи и совещания.
— Коворкинги с удобными рабочими местами есть в парке Горького, «Сокольниках», «Царицыно» и парке 50-летия Октября, — написал Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Мэр Москвы призвал жителей города выбираться в «офисы», расположенные на природе.
Каждый из коворкингов в парках имеет свои отличительные особенности, которые позволяют разнообразить рабочий процесс. Так, в парке Горького можно пообедать в зоне фуд-корта с видом на реку, а в «Царицыно» «офисы» расположены в вестибюлях музеев Хлебного дома и Большого дворца.
Офисы оборудованы всем необходимым для комфортной работы. В них можно не только заняться повседневными делами, но и собраться на коллективные встречи.
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