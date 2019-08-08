Здание 1917 года и земельный участок в центре Москвы выставили на торги

Дореволюционное здание 1917 года постройки и земельный участок, расположенные в Таганском районе, выставили единым лотом на электронные торги. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике.

— Общая площадь здания составляет 307 квадратных метров. Лот находится в Таганском районе по адресу: улица Талалихина, дом 31/2, строение 2 — в 10–15 минутах пешком от станции метро «Пролетарская», — уточнили в пресс-службе.

Здание, местоположение которого характеризуется хорошо развитой инфраструктурой, расположено рядом с жилым сектором, институтами, школами, Ледовым дворцом и городскими поликлиниками. Оно уже подключено ко всем инженерным коммуникациям, но нуждается в капитальном ремонте и работах по реконструкции.

Подчеркивается, что по условиям сделки старое здание может быть снесено, а на приобретенном участке может быть построен новый объект с выполнением определенных условий, связанных с сохранением исторически сложившейся композиционной целостности.

— Победитель торгов сможет разместить на приобретенной в собственность территории объекты бытового обслуживания или общественного управления, например, парикмахерскую, химчистку или суд, — рассказал глава департамента Геннадий Дегтев.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 сентября, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Дом в центре Москвы возрастом более 100 лет капитально отремонтируют