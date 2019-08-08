Первый продюсер Токарева рассказал о знакомстве с певцом
Первый продюсер Леонард Лев в интервью argumenti.ru рассказал о знакомстве с Вилли Токаревым.
Он отметил, что впервые увидел Токарева в Нью-Йорке в 1988 году. Он пришел в ресторан, чтобы поговорить с продюсером и показать ему свои песни.
Леонард Лев вспоминает, что в то время Вилли Токарев работал водителем такси, но получал мало.
— Я ему предложил работать днем в баре, что на первом этаже, а вечером, когда он захочет и когда люди приходят в ресторан, петь свои песенки, — пояснил Леонард Лев.
Он отметил, что Токарев начал выступать дуэтом с певицей Ириной Олой, вместе они получали 15 долларов в неделю. Постепенно у дуэта появились поклонники, о нем стали говорить.
Напомним, что Вилли Токарева не стало 4 августа. Последний месяц певец провел в онкологической клинике. Похороны шансонье состоятся в столице 9 августа, передает Newinform.
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