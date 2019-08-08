Московский электродный завод на шоссе Энтузиастов реконструируют
Устаревшие сооружения будут демонтированы на Московском электродном заводе. Соответствующий проект развития территории предприятия на шоссе Энтузиастов был рассмотрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра столицы Сергея Собянина.
Согласно документации, планируется снести старые сооружения на общей площади 11,8 тысячи квадратных метров. Также будут обновлены производственные здания. Отмечается, что на территории 150 тысяч квадратных метров появятся технопарк, торговые площадки, офисы и другие помещения. Таким образом, на базе завода будет организован современный производственно-научный комплекс.
Проект развития территории предприятия будет вынесен на публичные слушания.
Московский электродный завод был построен в 1933 году для выпуска графитовых изделий. Сейчас здесь производятся различные виды графита, среди которых мелкозернистый и композиционный, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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