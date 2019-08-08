Ученые рассказали, как измерять давление для диагностики болезней сердца

Ученые из разных стран на протяжении 14 лет проводили масштабное международное исследование, в ходе которого выяснилось, что с помощью измерения артериального давления несколько раз за сутки можно узнать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте участвовали 11 тысяч добровольцев. Среди них были жители Европы, Азии и Латинской Америки.

В результате исследования ученые выяснили следующее: вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний тесно связана с артериальным давлением. Вычислить развитие недугов можно при условии, если измерения совершаются несколько раз за 24 часа.

Такой мониторинг, по словам специалистов, является не только более точным в плане диагностики, но и более выгодным.

- Он позволяет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, своевременно начав лечение без лишних затрат в будущем, - приводит слова их научной работы Medicalxpress.

Отмечается, что среднее количество измерений давления днем в рамках исследований составило примерно 30 раз, а в ночное время – около десяти.

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