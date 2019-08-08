Археологи обнаружили древнее тайное кладбище в британском колледже
Британские археологи во время раскопок на территории кампуса колледжа в Уэльсе обнаружили множество различных артефактов и скелетов. Их примерный возраст — 1600 лет.
Исследователи определили найденное место как древнее кладбище. О нем забыли много веков назад, затем на этой территории возвели кампус.
На месте бывшего колледжа ведется строительство дороги. В окрестностях проводилось множество раскопок, в ходе которых археологи и ранее находили останки людей, живших в Раннее Средневековье.
Как передает Live Science, ученые были крайне удивлены анализу находок. Как показало исследование, все останки принадлежат людям, которые не были местными жителями. Они прибыли в Великобританию из разных стран Европы, в том числе из Испании.
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