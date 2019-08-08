Валентин Постников: Мечтаю встретить в метро ребенка с моей книжкой и подписать ее

Валентин Постников — писатель, продолживший сагу «Приключений Карандаша и Самоделкина», написанную его отцом, Юрием Дружковым.

— Валентин Юрьевич, как появились самые известные человечки Советского Союза?

— Папа рассказывал, что когда в 1956 году решили делать детский журнал «Веселые картинки», то главными героями выбрали героев сказок. Собрались известные писатели, художники и предложили для эмблемы «Веселых картинок» Петрушку, Незнайку, Чиполлино, Дюймовочку, Гурвинека и других героев. Но кто-то из начальства спросил — это советские персонажи? Выяснилось, что Незнайку придумали в Канаде, Буратино и Чиполлино в Италии, Гурвинека в Чехии, Дюймовочку в Дании, Петрушку — во Франции.

Срочно велели придумать новых человечков: тружеников, которые подают пример всем. Папа умел рисовать. Он быстро набросал Карандаша и Самоделкина. Другие художники тоже нарисовали варианты человечков, а чтобы выбрать лучшего, пошли в детский сад и показали персонажей малышам. Детям понравились Карандаш и Самоделкин.

— Как развивались эти персонажи в вашей семье?

— Папа написал про них две книжки «Приключения Карандаша и Самоделкина», «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», а я написал 16 книжек, которые прочитали 5 миллионов детей.

— Вы живете в центре. Как часто ездите на метро?

— На метро езжу каждый день. На выступления в школах, садах, библиотеках. У меня есть давняя мечта — встретить в метро ребенка с моей книжкой и подписать ее. Раньше дети часто в метро читали книжки, а сейчас все в телефоны играют. Но когда я вижу ребенка в метро с книжкой, подхожу и заглядываю, что он читает .

— Ваша любимая станция метро?

— «Третьяковская»: я рядом живу. Там сделали удобный и красивый выход, облагородили площадь вокруг. Очень жду открытия станции метро «Нижегородская». Мой папа родился на улице Нижегородская, там будет жить моя теща. Говорят, оформление станции нас всех удивит.

— Что бы вы поменяли в метро, улучшили?

— У меня есть мечта. Чтобы хоть одна станция метро была названа в честь детского писателя. Есть «Пушкинская», «Чеховская», «Достоевская», а нет «Драгунской», «Успенской», «Чуковской». Еще хотелось бы, чтобы в метро ездил поезд с героями сказок. Современные дети выросли на американских героях — Бэтмен, Шрек, Супермен, Человек-паук… А наших героев они не очень хорошо знают. Такой поезд был бы очень полезен.

СПРАВКА

Детский писатель Валентин Постников родился в Москве в 1970 году в семье знаменитого сказочника Юрия Дружкова, написавшего «Приключения Карандаша и Самоделкина». Окончил Юридический институт и Литературный институт им. М. Горького. Автор 35 книг для детей.

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