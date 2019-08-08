Сергей Собянин отметил лучшие проекты в области строительства
Мэр Москвы Сергей Собянин 8 августа наградил победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.
9 августа отмечается День строителя. По словам главы города, это не только профессиональный, но и народный праздник.
— В строительной отрасли работает огромное количество людей — около 800 тысяч, это огромная часть экономики города, и по работе строительной отрасли судят о развитии городов, — сказал Сергей Собянин.
Мэр столицы отметил, что у города и строителей нет своих приоритетов. Есть приоритеты москвичей, с учетом которых реализуются проекты в области строительства. Сергей Собянин рассказал, что проекты оценивало не только профессиональное жюри, но и сами горожане с помощью открытого голосования.
— Около миллиона человек проголосовали за объекты, которые были представлены на голосование, — добавил Сергей Собянин.
Объектом года, по его словам, ожидаемо стал концертный зал в парке «Зарядье».
— Он стал новым символом Москвы, объект, который высоко оценен международными экспертами, зрителями, москвичами, — сказал глава города. — Он органично интегрировал в центр города парковую территорию «Зарядья».
В столице строится также большое количество спортивных объектов. Победителем в этой номинации стал стадион «Динамо».
— Он сохранил элементы исторического стадиона, — отметил Сергей Собянин.
Лучшим проектом реставрации стал павильон «Космос». По мнению мэра, каждый объект павильона достоин премии.
— Это не просто павильон, это наша история, гордость, — сказал он. — Восстановление заняло не один год — очень кропотливая работа.
Отметим, что в 2019 году в конкурсе приняли участие 107 проектов. Это объекты, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано с 1 января по 31 декабря 2018 года. В финал конкурса вышли 40 проектов.
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