Фадеев прокомментировал высказывания Закировой по отмене концертов

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев на своей официальной странице в социальных сетях ответил на претензии певицы Наргиз Закировой по поводу отмены ее концертов.

Руководитель лейбла сделал это завуалировано, не называя имен.

— Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1) Снять с ушей лапшу. 2) С души — камень. 3) С шеи — обнаглевших людей. Все! — пишет Фадеев в Instagram.

Музыкальный продюсер уверяет, что данный способ работает, ведь он «испытывал его на себе».

Ранее певица Наргиз на своей странице в соцсети сообщила, что в середине июля получила официальное письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA, в котором ее уведомили о расторжении контракта с ней. А 8 августа она узнала от организаторов ее концертов, что все выступления отменяются.

По словам исполнительницы, это не первый случай, когда руководство продюсерского центра срывает ее турне.

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