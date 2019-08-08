Движение поездов на Ярославском направлении МЖД восстановлено
Движение пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области было восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
— Поезда на участке следуют по всем путям со всеми предусмотренными расписанием остановками, — указано в сообщении.
Отмечается, что с задержкой до полутора часов следуют только четыре электрички. Их движение организовано по соседнему пути. Все остальные поезда отправляются по расписанию или с немного увеличенным интервалом в среднем до 10 минут, сообщается на сайте МЖД.
Ранее сообщалось, что на Ярославском направлении по техническим причинам произошел сбой. Электрички временно не останавливались на промежуточных пунктах участка Лосиноостровская — Мытищи.
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