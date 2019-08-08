Месси и Роналду вновь оспорят звание лучшего нападающего Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил претендентов на награды по итогам Лиги чемпионов в сезоне 2018/19 годов.
Среди нападающих за награду уже традиционно поборются форвард «Барселоны» Лионель Месси и игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду. Конкуренцию им составит Садьо Мане из «Ливерпуля».
Среди вратарей приз оспорят Алиссон («Ливерпуль»), Юго Льорис («Тоттенхэм»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
В тройку лучших защитников попали Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Маттейс де Лихт («Аякс»/«Ювентус»).
Наконец, за титул лучшего среди хавбеков поборются Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).
Награды вручат 29 августа в Монако на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Отметим, Лионель Месси и Криштиану Роналду занимают два первых места в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира.
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