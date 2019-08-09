Минпромторг раскрыл сроки появления ГОСТа на школьную форму
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что государственный стандарт на школьную форму появится в стране в 2020 году.
Как уточнил глава Минпромторга, в ГОСТе пропишут требования к воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, из которых сшита форма, а также к прочности и стойкости материалов. Кроме того, в стандарте будут изложены необходимые характеристики ткани, включая прочность, стойкость к истиранию, способность образовывать катышки и менять размеры после стирки.
Мантуров отметил, что ГОСТ позволит бороться с «эффектом скафандра»: синтетическая подкладка во многих образцах школьной формы не дает коже «дышать», создавая парниковый эффект.
Пресс-служба Росстандарта, в свою очередь, уточняет, что ГОСТ будет носить предварительный и временный характер, его цель — проверить нормы на практике перед принятием окончательного стандарта, пишут «Известия».
Ранее специалисты провели исследование, в котором опросили родителей по поводу обязательного наличия школьного дресс-кода в российских средних образовательных учреждениях. 72 процента родителей поддержали дресс-код в школах.
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