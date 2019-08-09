Эксперт рассказала об оптимальном рационе во время полета в самолете
Бывшая стюардесса, а ныне специалист по питанию Сара Андерсон рассказала, какие продукты и напитки лучше всего употреблять до, во время и после полета в самолете.
Как объяснила эксперт, из-за стресса и обезвоживания в полете пассажиры нередко злоупотребляют едой, что отрицательно сказывается на здоровье и фигуре. Чтобы избежать этого, рекомендуется подготовиться к перелету, заранее обогатив рацион богатой антиоксидантами и витаминами пищей.
Андерсон советует есть квашеную капусту, свеклу, имбирь и чеснок, а также пить соки и смузи. Во время полета лучше пить воду или напитки без сахара.
После перелета рекомендуется не налегать на полуфабрикаты, фастфуд и вредные снэки. Лучше включить в меню авокадо, миндаль и индейку, которые помогут сбалансировать уровень мелатонина и восстановить сон, сообщает The Daily Mail.
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