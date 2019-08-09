Украина открыла воздушное пространство для российского самолета
Украинские власти пустили российский самолет в свое воздушное пространство впервые за последние четыре года.
Как пояснили в пресс-службе «Украэроруха», речь идет о лайнере Boeing-738 REG -VQBMG авиакомпании «Глобус», следовавшем из итальянского города Бари в Москву. Самолету пришлось на 26 минут войти в воздушное пространство Украины для обхода грозовых облаков.
Соответствующее разрешение выдал Львовский районный диспетчерский центр во избежание аварийной ситуации, сообщается в Facebook «Украэроруха».
Авиасообщение между Россией и Украиной было прервано в октябре 2015 году по инициативе украинских властей.
Отметим, ранее глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что страна не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
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