Япония обозначила Курилы своей территорией на карте Олимпиады-2020
Четыре острова из Курильской гряды, являющиеся российской территорией, обозначены как входящие в состав Японии на карте маршрута олимпийского огня 2020 года.
Если верить карте Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио, Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи входят в японскую префектуру Хоккайдо. Карта опубликована на официальном сайте Олимпийских игр.
Напомним, после завершения Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор — камнем преткновения стал вопрос принадлежности Курильских островов. Россия провозгласила свой безоговорочный суверенитет над этой территорией и считает вопрос закрытым. В Японии, тем не менее, регулярно поднимают данную тему и выражают протесты против визитов на Курилы российских официальных лиц.
Ранее заместитель главы ведомства Игорь Моргулов обратил внимание посла на то, что «протесты» Токио относительно действий России, производимых на своей суверенной территории, недопустимы. В связи с этим МИД РФ вызвал посла Японии Тоехиса Кодзуки и выразил соответствующий протест.
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