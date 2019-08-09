Косметический ремонт проведут на станциях метро и МЦК перед запуском МЦД
Более 30 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок к началу работы Московских центральных диаметров (МЦД). На платформах выполнят косметический ремонт.
Специалисты обновят указатели, с помощью которых можно будет найти переход на МЦД. Рабочие отполируют гранит и мрамор, который использовали при отделке станций метро.
По словам заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, на «Войковской» благоустроят вестибюль и подуличный переход, а также установят пандусы и отремонтируют ступени.
С платформ МЦД можно будет перейти на станции метро и МЦК, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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