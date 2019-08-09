Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала возраст, в котором российские женщины чаще всего рожают первого ребенка.
По информации за прошлый год, у большинства россиянок первенец появляется в 26 лет.
Второго ребенка жительницы России чаще всего рожают в 30 лет, третьего — в 31 год, четвёртого — в 33 года. Пятого ребёнка и последующих детей чаще всего рожали женщины в возрасте 34 лет.
Согласно данным Росстата средний возраст женщин в момент появления на свет первого ребёнка увеличивается. В России как и в других странах такая тенденция связана с изменением образа жизни женщин: чаще они отдают предпочтение карьере, образованию и откладывают рождение детей.
Ранее эксперты из Башкирии предложили меры по увеличению рождаемости в России путем введения налога на бездетность.
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