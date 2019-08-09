День археолога отметят в четырех столичных парках
В четырех столичных парках запланирована специальная программа ко Дню археолога. Мероприятия пройдут в «Зарядье», «Филях», ландшафтном парке «Митино» и Перовском парке.
В Митине 11 августа откроется Неделя археологии. Гости смогут посетить различные выставки и мастер-классы, на которых расскажут историю возникновения письменности на Руси.
В школе юного археолога проведут детские мероприятия. Ребятам расскажут о роли археологии в современном обществе.
В лектории «Заповедного посольства» парка «Зарядье» 13 августа в 18:00 состоится лекция научного сотрудника Музея Москвы Екатерины Святицкой. Она расскажет об уникальных находках столичных археологов.
В парке «Фили» пройдет лекция специалиста по краеведению и истории Москвы Марины Очковой. Слушатели узнают об истории Кунцевского городища.
В Перовском парке пройдет мастер-класс для детей от шести лет «Юный археолог». Ребята смогут поиграть с огромным надувным динозавром, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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