Шоу барабанщиков и свадьба: чем удивит москвичей фестиваль «День Индии»
В парке «Сокольники» с 9 по 11 августа пройдет фестиваль «День Индии». Площадки будут работать с 10:00 до 20:00.
Посетители узнают о культуре, истории и национальных костюмах южноазиатской страны, попробуют лучшие сорта высокогорного чая, а также смогут приобрести сувениры из красного дерева и слоновой кости. На Фестивальной и Фонтанной площадях, аллее Большого Круга, Солнечной поляне и в Саду астрономов пройдут занятия по йоге, уроки оздоровительного массажа и различные мастер-классы. На эстрадной площадке «Веранда танцев» можно стать свидетелем индийской традиционной свадьбы.
На протяжении трех дней фестиваля гости смогут увидеть шоу бродячих барабанщиков, которые устроят настоящий музыкальный марафон. Инструменты покрыты тягучей пастой из глины и рисовой муки, что придает им необычное звучание.
С 9 по 11 августа на Фестивальной площади планируют проводить модные показы индийской одежды. Мероприятие будет сопровождаться танцевальным флешмобом под песню из фильма «Танцор диско», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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