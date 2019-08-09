Живот индийца раздулся до аномальных размеров из-за неизвестной болезни

Молодой человек из Индии Суджит Кумар 12 лет страдает от неизвестной болезни, из-за которой его живот увеличился до немыслимых для пропорций его тела размеров.

Сам Кумар рассказал, что первые симптомы появились у него в семь лет. Тогда индийца отвезли в местное медицинское учреждение, но врачи не смогли поставить ему диагноз.

Молодой человек отметил, что его живот не перестает расти. Это не просто доставляет ему дискомфорт, он постоянно чувствует болевые ощущения в брюшной полости.

Никаких симптомов по типу тошноты, рвоты, диареи у Кумара нет. Парню выдали направление на эндоскопию в столицу Индии Нью-Дели, но денег на поездку у его семьи пока нет.

Индиец признался, что его раннее детство и юность были сложными. Ровесники постоянно дразнили и обижали его. К тому же все виды спорта были недоступны ребенку из-за огромного живота. Тем не менее сейчас его жизнь начала меняться в лучшую сторону: он нашел работу механика на заводе велосипедов.

Кумар отметил, что у него хорошие отношения с коллегами, и они никогда не смеются над его изъяном. Об этом пишет MailOnline.

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