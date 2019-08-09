Обнаружены исторические прототипы героев «Игра престолов»
У героев всемирно известного сериала «Игра престолов», по мнению историков, есть реальные прототипы.
Например, изучив фамилии, можно выявить сходство между Ланнистерами и Ланкастерами, а также Старками и Йорками.
Можно провести параллель между братом и сестрой Ланнистерами и сестрой и братом Лукрецией и Чезаре Борджиа. Серсея, по мнению историков, напоминает также правительниц: Маргариту Анжуйскую, Екатерину Медичи.
— Образ Серсеи Ланнистер интересен: она очень похожа на Екатерину Медичи, которая не просто устроила резню протестантов, но и была одаренной правительницей, — приводит РЕН ТВ слова историка Елена Браун.
Прототипом Джона Сноу называют Генриха VII Тюдора, Джоффри Баратеона — наследника династии Ланкастеров Эдуарда, принца Уэльского, и даже римского императора Калигулу.
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