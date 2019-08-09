Эксперт рассказал, какие задачи необходимо решить в рамках ЕАЭС
Независимый эксперт Дмитрий Болкунец в комментарии ФБА «Экономика сегодня» рассказал, какие задачи необходимо решить странам в рамках ЕАЭС.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 9 августа заявил о том, что очередное заседание межправительственного Совета ЕАЭС состоится 25 октября в Москве, сообщает Nation News.
Глава кабмина отметил, что страны должны решить вопрос о распределении пошлин. Также в ходе обсуждений стороны затронут вопросы цифровизации и формирования общего финансового рынка.
Эксперт Дмитрий Болкунец отмечает, что страны, входящие в ЕАЭС, за несколько лет добились снятия серьезных фундаментальных барьеров в свободе перемещения товаров и услуг. Но есть еще ряд ограничений и особенностей, которые препятствуют въезду товаров из одной страны в другую. Также, по мнению эксперта, необходимо решить вопросы в области финансовых услуг.
Развитие цифровизации — еще одно важное направление, передает rueconomics.ru.
— Переход ЕАЭС на цифровые платформы по широкому спектру обеспечивает не только повышение производительности труда, но и резкое снижение операционных затрат на производство, — отметил Болкунец.
Решение о создании ЕАЭС было принято в 2014 году. В состав объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.
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