Эксперт рассказал о проблемах возможной интеграции России и Белоруссии

Эксперт по Белоруссии и ЕАЭС Дмитрий Болкунец рассказал о проблемах гипотетической интеграции России с дружественной страной.

Он напомнил, что договор о создании Союзного государства был подписан еще в 1999 году, передает ФБА «Экономика сегодня». Однако, по словам эксперта, эта договоренность в настоящее время имеет большое число вопросов относительно практической части реализации.

Болкунец заметил, что противоречия между Москвой и Минском шире тех экономических вопросов, которые сегодня постоянно «будируются» Белоруссией. В частности, как передает слова эксперта rueconomics.ru, они связаны с загрязненной нефтью и «налоговым маневром».

Кроме того, говорит Болкунец, проблема реализации в сфере интегрирования двух стран заключается еще и в опасении Белоруссии потерять свою государственную идентичность. Он отметил, что по этому вопросу существует множество проблем, и в настоящее время непонятно, как они будут решаться.

Напомним, что 20 июня состоялась прямая линия с Владимиром Путиным, на которой один из вопросов касался союзного договора. Лидер РФ заявил, что на данный момент об объединении в одно государство речи не идет.

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