Новый стандарт работы ввели в поликлиниках столицы
В Москве начинается внедрение нового стандарта работы медицинских учреждений «Московский стандарт +», сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Новый подход будет включать в себя изменение расположения кабинетов и служебных помещений, полный переход к цифровизации медуслуг, повышению технической оснащенности и уровня профессиональной подготовки кадров медицинских учреждений.
— Одно из важных направлений — создание максимально комфортных условий для пациентов и врачей, — передает слова представителей пресс-службы ведомства агентство городских новостей «Москва».
Уже сейчас в экспериментальном режиме проходит тестирование новой мебели для медкабинетов в городской поликлинике № 68. При этом отмечается, что были учтены пожелания медицинских работников. На протяжении нескольких недель врачи в ходе приема пациентов тестировали разные варианты медицинской мебели по таким критериям как удобство, мобильность, устойчивость к износу.
— Мы учли все рекомендации медицинских работников, в ближайшее время в этой поликлинике появится кабинет, который собрали сами врачи. По итогам тестирования примем решение о дальнейшем внедрении этой мебели в другие столичные поликлиники, — рассказал руководитель департамента Алексей Хрипун.
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