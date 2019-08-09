Финалисты конкурса рэп-исполнителей выступят на фестивале «Ритм моего города»
В рамках уличного фестиваля «Ритм моего города» с 9 августа по 7 сентября пройдет конкурс рэп-исполнителей.
В мероприятии смогут поучаствовать все желающие старше 18 лет. У начинающих музыкантов есть возможность проявить себя. Для участия необходимо подать заявку на сайте фестиваля.
В состав жюри вошли представители хип-хоп индустрии. Участников будут оценивать Баста, Антоха МС, Лигалайз и многие другие. Жюри выберет 60 человек, которые поборются за главный приз.
Участники выступят перед гостями ВДНХ на протяжении всех пяти недель фестиваля — по пятницам, субботам и воскресеньям. Приглашенные знаменитости составят им компанию. Лигалайз, Смоки МО и Slim выступят 9, 10 и 11 августа соответственно, рассказали в пресс-службе фестиваля.
Финальный рэп-баттл, по итогам которого выберут победителя, состоится 7 сентября.
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