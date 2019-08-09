Эксперт: Увеличение среднего возраста рождения первого ребенка будет продолжаться
Эксперт МГУ в области народонаселения и демографии Борис Денисов в комментарии Nation News объяснил, почему женщины все чаще рожают первого ребенка после 25 лет.
Большинство жительниц России рожают первого ребенка в 26 лет, сообщает RT со ссылкой на исследования Росстата. Второй ребенок чаще всего появляется у женщин в 30 лет.
Борис Денисов отметил, что в настоящее время женщины более ответственно подходят к рождению детей. Они надеются только на собственные доходы, поэтому сначала уделяют внимание образованию и карьере.
— Я полагаю, что этот возраст и дальше будет расти, потому что реальные деньги молодежь начинает зарабатывать гораздо позже 26 лет, — отметил эксперт.
Он также отметил, что для женщин приобретает все большее значение возможность личного участия в воспитании ребенка.
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