Ученые выяснили, как оптимизм влияет на сон

Социологи из Университета штата Иллинойс установили, что показатели продолжительности и качества сна у оптимистов выше, чем у пессимистов.

Ученые опросили более 3 тысяч жителей США в возрасте 32–51 года. Помимо социально-демографических характеристик, учитывалось состояние физического и морального здоровья анкетируемых. В результате была обнаружена связь между тем, насколько человек оптимистичен, и тем, как он спит.

Респонденты должны были указать в анкете, насколько оптимистично они смотрят на жизнь, а также сообщить, как долго и насколько хорошо они спят, страдают ли бессонницей и т.д. Некоторые поучаствовали в эксперименте, во время которого их состояние исследовалось специальной аппаратурой.

Выяснилось, что оптимистично настроенные люди с вероятностью почти 80 процентов спали лучше настроенных пессимистично. Продолжительность их сна составляла 6–9 часов ежедневно, жалоб на бессонницу практически не было.

— Нехватка здорового сна — проблема общественного здравоохранения, поскольку низкое качество сна связано со множеством заболеваний, включая высокий риск ожирения, гипертонии и смертности от разных причин, — приводит издание Science Daily слова профессора Розальбы Эрнандес.

Исследователи пока не уверены, как именно позитивное мышление влияет на сон. Предполагается, что оно способствует избавлению от лишнего стресса и расслаблению.

Читайте также: Ученые назвали летние привычки, которые вредят здоровью