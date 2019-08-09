Центробанк оценил устойчивость российского рынка к новым санкциям
Российский рынок продемонстрировал устойчивость к новым санкциям. Нетто-продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) нерезидентами с 1 июля по 6 августа составили только 19 миллиардов рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центрального банка РФ «Обзор рисков финансовых рынков».
— Российский рынок продемонстрировал устойчивость в момент объявления новых санкционных ограничений, несмотря на первоначальную неопределенность их параметров, — сообщается в документе.
Согласно информации, в период 1 июля по 6 августа этого года доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 29,2 процента. Причиной таких изменений названо единовременное повышение объема размещенных ОФЗ.
Вместе с тем нетто-продажи ОФЗ нерезидентами составили 19 миллиардов рублей. Это является умеренной реакцией на настоящую экономическую ситуацию.
Напомним, США ввели второй пакет санкций против России из-за «дела Скрипалей», который вступит в силу 26 августа. Санкции включают в себя ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, Всемирному банку и Международному валютному фонду не предоставлять кредиты Москве.
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