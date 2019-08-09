Биологи рассказали, как можно будет восстановить структуру зубов
Британские биологи обнаружили гены, которые могут позволить восстанавливать зубы.
Изучив особенности роста резцов у мышей, ученые установили, что существует набор молекул и генов, которые управляют процессом. Детальное исследование впоследствии позволит найти способ восстановления зубов естественным путем и для человека.
У многих животных зубы продолжают расти в течение всей жизни, поскольку в их основании присутствуют стволовые клетки, которые могут воспроизводить все ткани зуба: эмаль, пульпу, нервную ткань и дентину. Такие клетки присутствуют и в зубах человека, но не участвуют в процессах регенерации.
Однако найденный биологами белок под названием Dlk1 запускает выработку дентина стволовыми клетками в организме грызунов. Благодаря этому их зубы поддерживаются в оптимальной форме на протяжении всей жизни, при этом сохраняя длину примерно одинаковой.
Это открытие в дальнейшем поможет регенерировать человеческие зубы, отмечается в журнале Nature Communications.
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