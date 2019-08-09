Востоковед: Главной силой, требующей вернуть Курилы, выступает Коммунистическая партия Японии

На официальном сайте Олимпиады 2020 года четыре российских острова Южных Курил обозначили как часть Японии. В разделе «Маршрут олимпийского огня» Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отнесены к префектуре Хоккайдо.

«Вечерняя Москва» поговорила на этот счет с руководителем Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерием Кистановым, который рассказал, чем руководствовались японцы, когда обозначили российские острова как свою территорию.

— Валерий Олегович, это ошибка или провокация со стороны Токио?

— Я не считаю это ни тем, ни другим. Это принципиальная позиция Японии. Она основана на том, что четыре южнокурильских острова, которые в данной стране называют своими северными территориями, являются их исконной землей, отторгнутой Советским Союзом в конце Второй мировой войны. Однако с момента ее окончания на всех японских картах эти острова обозначались как собственность Токио. Так что в том, что на сайте Олимпиады-2020 они указаны как японские, ничего удивительного нет. Это сделано не для того, чтобы воткнуть пику в тело переговоров, которые сейчас идут по территориальным вопросам.

— Какие еще территориальные претензии имеет Япония к России?

— На изданных в Японии картах эти четыре острова отмечены как ее собственность. А вот все оставшиеся Курилы и Южный Сахалин не окрашены в цвета того или иного государства. Они обозначены как земли с неясным статусом. Исходя из этого можно сделать вывод, что Япония не до конца признает законность владения этими территориями Россией, и потенциально Токио может заявить на них претензии. В Стране восходящего солнца есть силы, которые выступают за то, чтобы требовать у Москвы все эти острова. И, как ни странно может кому-то показаться, «запевалой» выступает Коммунистическая партия Японии.

С момента окончания Второй мировой войны на всех японских картах эти острова обозначались как собственность Японии Фото: скриншот с «Яндекс.карты»

— Как Россия должна отреагировать на этот инцидент?

— Совсем недавно, в конце июня, был похожий инцидент, когда Осака принимала саммит «Большой двадцатки». И на сайте мероприятия Южные Курилы отмечались как японские. С точки зрения японцев, это нормальная карта — другой у них просто нет. По этому поводу был заявлен протест со стороны России. Тем не менее Владимир Путин туда приехал. Также мы не будем бойкотировать и Олимпиаду — хотя бы в свете того, что с трудом вернулись туда после скандалов, связанных с допингом. Наверное, будет очередной демарш со стороны России в виде заявления МИДа. Может быть, посла японского вызовут. На этом дело и закончится.

— Как проходит переговорный процесс по урегулированию территориального спора между странами?

— Лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ встречались для обсуждения заключения мирного договора и связанных с этим территориальных споров уже 26 раз. Абэ очень надеется, что наш президент пойдет на какие-то уступки, поскольку он не раз обращал внимание, что сложившаяся ситуация ненормальна. Владимир Владимирович даже употребил термин «хикиваки» из дзюдо. Это означает ничью — то, что не может быть ни победителей, ни побежденных. Также Путин признал действенность советско-японской декларации 1956 года, которая подразумевает передачу Японии двух из четырех островов, но только после заключения мирного договора. Это все настраивало японцев на оптимистический лад. Они виделись 26 раз, но неизвестно, о чем говорили при закрытых дверях. Абэ делает ставку на Путина как единственного в России человека, который может разрешить эту проблему на приемлемых для Страны восходящего солнца условиях. Японский лидер собирается встретиться с ним в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. При этом Токио не оставляет надежд, что удастся убедить Москву передать острова. Я думаю, что ничего Россия не отдаст.

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