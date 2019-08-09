Алексей Пушков прокомментировал обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу изображения Курил в составе Японии на карте маршрута олимпийского огня 2020 года.
— Смысл Олимпийских игр — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды, — заявил Пушков в публикации своего Twitter-аккаунта.
Он добавил, что подобные ситуации являются не частной инициативой, а заходом за «красную линию». Пушков призвал японцев отказаться от такого рода «выпадов».
Изображение Южных Курил частью Японии на офиц. сайте Олимпиады-2020 - это уже не частная инициатива, а нечто большее, т.е. заход за «красную линию». В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ - быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 августа 2019 г.
Напомним, ранее стало известно о том, что четыре острова Курильской гряды, являющиеся российской территорией, обозначены как входящие в состав Японии на карте маршрута олимпийского огня 2020 года. Согласно карте, Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи входят в японскую префектуру Хоккайдо.
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