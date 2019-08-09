Ричард Гир доставил гуманитарную помощь для мигрантов
Американский актер Ричард Гир привез продовольствие на судно Open Arms. На его борту находятся более 120 мигрантов, которых отказывается принимать в близлежащих государствах.
Гир решил предоставить помощь по собственной инициативе во время отдыха на острове Лампедуза. На своей яхте, надпись на которой гласит «Вы не одни», актер обеспечил находящихся на судне пищей, водой и товарами первой необходимости.
— Наконец, небольшая хорошая новость. Прибыло продовольствие на Open Arms, и у нас особый член команды — Ричард Гир, — прокомментировали Open Arms в аккаунте Twitter прибытие актера.
Por fin una pequeña buena noticia.
Llegan víveres al #OpenArms y contamos con un compañero de tripulación excepcional #RichardGere #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/IgrTZyU6KI— Open Arms (@openarms_fund) 9 августа 2019 г.
Уточняется, что в результате двух операций — в 78 милях от берегов Ливии и недалеко от Лампедузы — спасли 124 мигрантов, в том числе 32 несовершеннолетних. Власти Италии эвакуировали троих, включая двух беременных женщин. Остальных мигрантов Италия и Мальта принять отказались. Франция, Германия и Испания на запросы Open Arms не отвечают, сообщает РИА Новости.
Общественная организация Proactiva Open Arms опубликовала пост в аккаунте Twitter, назвав позицию государств «позором».
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