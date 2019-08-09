Водителя автобуса после аварии под Новороссийском арестовали на два месяца
Водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, арестован на два месяца. Указанный вердикт вынес Приморский суд города.
Уточняется, что мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 октября 2019 года для водителя автобуса, совершившего ДТП, была избрана исходя из заключения государственного обвинителя прокуратуры. Данную информацию передает РИА Новости.
Напомним, что авария под Новороссийском произошла 7 августа. Автобус упал с обрыва, в нем находился 41 пассажир. Также в кювет сорвался легковой автомобиль, в котором находились четыре человека.
По последним данным, в результате аварии пострадали 42 человека, 28 из них госпитализированы. Четверо погибли. Все они находились в легковом автомобиле.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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