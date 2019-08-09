Разоблачить блогера

Уж сколько раз твердили миру, что не надо путать зарисовки чужой жизни в блогах с известностью и тем более со счастьем.

Пакеты «Шанель» и букеты в сто алых роз, оказывается, умные Маши берут напрокат — чтобы выложить фотку; парни смело фотографируются с припаркованным на улице «Харлеем», брутально выдвигая нижнюю челюсть. Даже люди известные не стесняются выдавать желаемое за действительное: одна гламурная певица-блондинка не постеснялась опубликовать фотошоп — прилепив свою голову к туловищу другой женщины, занимающейся йогой на берегу моря.

А как жестко применяются всевозможные фильтры и «улучшайзинги» того, что есть! И пусть потом подписчики смеются над неумелым фотошопом, замечая многочисленные ляпы вроде «поплывшего» вместе с зауженной талией фона, все равно герои социальных сетей будут обманывать вновь и вновь, представляя себя не тем, кем являются на самом деле.

Случайно брат одной из блогерш запустил новый флешмоб, призванный разоблачать и разоблачаться в фальшивых постановочных фотках. Девушка выложила фотосессию, сделанную на заднем дворе дома, а преподнесла ее как спортивную прогулку по лесу. Что ж, довольно безобидно и бодипозитивно. А брат «спортсменки» открыл правду. Никакой не лес, никакая не прогулка. Но, тем не менее, вслед за братцем-предателем как из рога изобилия посыпались откровения комментаторов.

Один «открыл обман» девушки-блогерши, которая, сидя у себя дома, изображала жизнь, состоящую из путешествий по всему миру. Другой показал очередь из блогеров, которые делали фотосессию на скале, изображая занятия йогой. Есть и те, кто начал «саморазоблачаться».

Случайно брат одной из блогерш запустил новый флешмоб, призванный разоблачать и разоблачаться в фальшивых постановочных фотках Фото: Скриншот страницы (https://readovka.ru/)

Милая девушка — просто красавица — подписала свой портрет примерно так: «На самом деле здесь фотошоп и килограмм тонального крема, а под ним — прыщи». Другая призналась, что ради вот этого вот эффектного кадра она позировала несколько часов, наорала на свою сестру, которой все никак не удавалось сделать удачный снимок, и вообще испортила уик-энд и себе, и своей семье.

Какое-то время назад Интернет подбросил смешную подборку советов, как отснять себя в крошечной ванной, чтобы создалось полное впечатление романтического вечера в бассейне с лепестками роз и бокалом шампанского. Смешно. И реально — не догадаешься, что не Майами, а полусидячая ванна в хрущевке.

И даже такую вот странную вещь, как эти саморазоблачения, можно объяснить. Дело в том, что каждому из нас хочется одного: любви. Но любви к себе — настоящему. Иногда приходится «казаться, а не быть» — изображать что-то из себя более удачное, чем есть на самом деле. Но себя-то не обманешь! И в глубине души каждый понимает: не так хороша. Не такой спортивный. Не такой талантливый. Не такая умная и счастливая. Но любви-то заслуживает каждый. Даже не такой совершенный, каким представляется.

Любите меня таким, какой я есть.

Какие все-таки люди уязвимые и одинокие, коль приходится им идти на все эти инстаграм-ухищрения, лишь бы оценили, лишь бы лайкнули, лишь бы сказали доброе слово.

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