Акушер-гинеколог и психолог рассказали, в каком возрасте лучше рожать

Согласно данным Росстата, самый популярный возраст для рождения первого ребенка в России — 26 лет. Второго российские женщины рожают в 30, а третьего — уже в 31 год. «Вечерняя Москва» узнала мнение экспертов, которые рассказали, в каком возрасте лучше рожать с точки зрения физиологии и психологии.

Как отметил акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики высшей категории Владимир Шапкайц те данные, которые сегодня демонстрирует Росстат, — это картина дня. Однако то, что касается биологических закономерностей, — это уже совершенно другая история.

— Исходной точкой следует считать другой возраст. Его сейчас определяют в 20–24 года. Это первые роды. О вторых женщине следует задумываться не раньше чем через 2–3 года. Соответственно, второй ребенок должен появляться не в 30 лет, как говорит Росстат, а немного раньше — в 26–28 лет, — отметил Владимир Шапкайц. — Именно к 20–24 годам организм женщины достаточно созревает для деторождения. В 16–18 лет, когда происходит значительная доля беременностей, все еще происходит формирование. А вот от 25 лет уже, можно сказать, начинается увядание.

Кроме того, врач выразил удивление очень маленьким разрывом в данных Росстата между рождением второго и третьего ребенка. Те женщины, отметил специалист, которые рожают третьего ребенка в 31 год, явно рожают своего первенца не в 26–28 лет, а гораздо раньше — около 20 лет. Третьи роды — это очень малочисленная группа, в которой, если заняться соответствующими исследованиями, получится иная статистика.

В то же время, уверена семейный психолог крупного психологического центра Юлия Макарова, с точки зрения психологии и развития личности данные Росстата вполне совпадают с реальным возрастом, когда следует начинать задумываться о детях.

— Если говорить о каких-то рекомендациях, то следует сначала получить образование и понять, в какой сфере жизни девушка хотела бы развиваться. К моменту рождения ребенка было бы неплохо уже достичь каких-то результатов в карьере. Поэтому 26 лет — достаточно неплохой возраст. Если говорить о декретном отпуске, то первый кризис в 30 лет очень легко проходит, когда девушке в жизни есть на что опереться. К 26 годам обычно уже есть определенные достижения на работе, поэтому после трех лет декрета, в 29 лет, уже можно выйти вполне успешным человеком, — сказала Юлия Макарова.

По мнению психолога, перед рождением ребенка необходимо обязательно попробовать получить от жизни побольше, сделать шаги в карьере, финансовом и социальном отношении. К 26 годам в человеке есть определенная зрелость и сознательность, совершены различные ошибки, из которых складывается жизненный опыт. К тому же сейчас люди взрослеют немного позже. После первого образования сразу идут получать второе или на курсы повышения квалификации.

— И если буквально несколько десятилетий назад в 21 год уже получался готовый специалист, то сейчас во взрослую жизнь мы вступаем в 25–26 лет. От этого и следует отталкиваться при мыслях о рождении первого ребенка, — добавила Юлия Макарова.

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