Ограбил ли Бари-младший Бари-старшего и другие сенсации Светской хроники

"Светская хроника" на Пятом канале возвращается с каникул и уже сегодня в 23:45 поразит вас своей осведомленностью в различных звездных делах. Конечно, звездой выпуска станет Бари Каримович Алибасов: он не досчитался двадцати миллионов рублей! Говорят, его обокрали. Так, во всяком случае, утверждают СМИ. И первым среди подозреваемых называется... сын Бари, Бари-младший, тот, что еще недавно был безутешен возле отца, лежащего на госпитальной койке... А что теперь? Правда ли Бари-младший виновен в краже?

А вот и еще новость дня. Квартиру художника Никаса Сафронова затопило. Картины пострадали, убытки исчисляются миллионами рублей. Двести картин утонули, шутка ли? Ремонт трехкомнатных апартаментов в суперэлитном районе ударит по карману любого, даже такого небедного человека, как Никас. Кто виноват и что делать - вот вопросы. на которые ответит передача.

Скриншот передачи "Светская хроника" на пятом канале с Никасом Сафроновым Фото: Пятый канал

Кроме того, программа удивит вас подробностями из жизни нашей шпагатной феи - Насти Волочковой, Любовь Успенская расскажет о своих поисках донора на ЭКО, и станет понятно, почему она не хочет рожать ребенка от мужа, а кроме того камера проследит за Филиппом Киркоровым, который прибыл с детьми в Баку.И почему он при них выругался - тоже станет ясно.

Развод Лолиты - еще одна горячая тема. "Буду снова смотреть налево" - так комментируется это событие. Но почему такой крепкий брак затрещал по швам и нет ли шанса у Лолиты и ее мужа Дмитрия Иванова примириться? Все это ждет вас в программе, не забудьте включить телевизор 9 августа в 23:45 на Пятом канале.

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