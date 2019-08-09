Госинспекция по недвижимости ликвидировала нелегальный шиномонтаж в Москве
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости ликвидировала нелегальный шиномонтаж, расположенный на юго-востоке столицы.
О проделанной работе рассказали представители ведомства.
— Земельный участок на улице Нижегородской, владение 102, освобожден от самостроя. В ходе контрольно-инспекционных мероприятий Госинспекцией по недвижимости установлено, что к строению автотехнического центра самовольно возведена пристройка, обустроен пункт шиномонтажа, — заявили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что объект самовольного строительства появился недалеко от станции Московского центрального кольца «Нижегородская».
Как добавил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, при возведении данного шиномонтажа нарушены требования земельного и градостроительного законодательства.
Мусор после демонтажа вывезен с территории, в скором времени там приступят к благоустройству.
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