Госинспекция добилась сноса нелегального автосервиса на улице Зорге
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа незаконных построек в Хорошевском районе.
Инспекторы обнаружили незаконно возведенный автосервис площадью около 650 квадратных метров на улице Зорге. Нарушители самовольно подключились к теплосети, повредив при этом трубопровод.
Как уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, подобное самовольное строительство в охранной зоне тепловой сети небезопасно и представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью людей.
Префектура Северного административного округа города Москвы с привлечением ГБУ «Автомобильные дороги» обеспечила демонтаж самостроя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы остановила строительство павильона в поселении Рязановское в поселке Знамя Октября. Работы велись с нарушением земельного законодательства.
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