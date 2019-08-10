Минздрав перечислил самые «здоровые» регионы России
Министерство здравоохранения России опубликовало статистический сборник за 2018 год, на основе данных которого можно определить наиболее «здоровые» российские регионы.
Меньше всего болеют жители Кабардино-Балкарии и Чечни — 95799,2 и 96303,6 пациента на 100 тысяч человек населения соответственно. В тройку лидеров вошла также Курская область с показателем 116563,9 пациента.
При этом больше всего пациентов на 100 тысяч человек населения было зарегистрировано в 2018 году в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии, сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения России рассказала, в каких российских регионах приходится больше всего медицинских работников на каждого жителя.
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