Шейла Мецнер. Первая женщина-фотограф в мире моды

Остров «Красный Октябрь» — уголок Амстердама в Москве. Молодежь здесь всегда в наличии и, причем круглосуточно. Одна из точек притяжения — Центр фотографии Братьев Люмьер.

После выставки Никиты Хрущева попадаю в красный зал. Эпоха «оттепели» соседствует с современностью, с ее агрессивными акцентами. Ретроспектива из 80 работ Шейлы Мецнер. Впервые в России.

— Шейла была счастлива, что ее выставка открывается в Москве, так как у нее и ее мужа есть русские корни — бабушка и дедушка эмигранты из России. Она с огромным трепетом относится к русской культуре. Ее вдохновляет наша литературная классика, архитектура, наш русских дух! — отмечает куратор выставки Наталия Герасимова.

Шейла Мецнер, Поцелуй, Fendi 1986 г. Фото: Шейла Мецнер, Центр фотографии братьев Люмьер

13 лет Шейла искала свой авторский творческий стиль, прежде чем стать знаменитостью. Ее прославил статус первого официального фотографа-женщины главного издательства высокой моды. Она любит, чувствует и знает женщин во всех ракурсах. Все сильные и слабые стороны. На красном фоне пестрят изгибы женских молочных тел и провоцирующие взгляды первых красавиц Голливуда. Ума Турман, Синди Кроуфорд, Мила Йовович, Ким Бейсингер. Лица гипнотизируют своей утонченной и открытой сексуальностью. Словно хрупкий сосуд, наполненный магическим эликсиром из смеси чувств, личных историй, переживаний и пристального всматривания. Шейла разрушила границы капсулы прикладной фотографии в мире моды.

— Фотография по сути своей — это своего рода магия… Изображение, пойманное в мои сети, мою темную коробку, живо. Оно вечно, оно бессмертно, — говорит о своем творчестве Шейла.

На стенах портреты семьи, натюрморты, съемки для модных журналов и фоторассказы о любимом Нью-Йорке. Улавливается влияние живописи Караваджо и Рембрандта за счет мягкого фокуса, глубоких тонов и светотени. Каждое изображение — цифровой отпечаток. Разновидность современного искусства.

Шейла Мецнер, Аромат, Арт-деко 1984 г. Фото: Шейла Мецнер, Центр фотографии братьев Люмьер

Оригиналы же хранятся в Бруклинской мастерской. Ради «эффекта акварели» художница распечатала работы на специальной бумаге фриссон. Фамильная фотомастерская сотрудничает исключительно с десятью топовыми фотографами Америки. Среди них — Мецнер. Она заслужила мировое имя, стала одним из первооткрывателей в индустрии кадра в то непростое время, когда художественная ценность фотографии подвергалась сомнению и только начинала восприниматься как высокое искусство.

Читайте также: Фотографии необычных природных явлений увидели посетители «Музеона»