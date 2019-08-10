Марат Хуснуллин: Завершилось производство щита-гиганта «Победа»

В Москву привезут проходческий щит-гигант «Победа». Как сообщил в субботу, 10 августа, заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, проходческий комплекс создавался в Китае. Вскоре его ждет проверка со стороны российских специалистов.

— Представители производителя в течение 90 дней произведут демонтаж и упаковку механизированного комплекса, а затем его доставят в Москву, - отметил заммэра.

Вначале щит-гигант проделает путь по воде в порт Санкт-Петербурга, затем негабаритный груз направят по реке в Южный порт Москвы, а габаритный – автотранспортом. Дальнейшие монтаж и сборку произведут непосредственно в российской столице, на одной из стройплощадок.

— Начать проходку тоннелей на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) планируется уже в конце года, — заявил Марат Хуснуллин.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин рассказал, что машина была разработана согласно техническому заданию, составленному столичными специалистами с учетом местных гидрогеологических условий и опыта использования подобной техники.

— Щит «Победа» построит двухпутный тоннель Большой кольцевой линии от станции «Нагатинский затон» до «Кленового бульвара» и далее – до переходной камеры, откуда будет вестись проходка традиционных для московского метро однопутных тоннелей двумя 6-метровыми щитами в сторону станции «Каширская», — уточнил он.

«Победа» станет третьим 10-метровым щитом, использующимся в Москве. Впервые в российской столице для строительства двухпутных тоннелей на Некрасовской ветке метро были применены комплексы большого диаметра «Лилия» и «Виктория».

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