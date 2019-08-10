Москвичи завоевали две медали на олимпиаде по астрономии и астрофизике

Московские школьники завоевали две медали на XIII Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Об этом 10 августа сообщили в столичном Департаменте образования и науки.

Золотую медаль из Вернгии, где проходило состязание, привез Дмитрий Царев из лицея «Вторая школа». Серебряную награду завоевала Александра Волкова, которая в этом году окончила образовательный комплекс «Воробьевы горы». Всего же сборная России заработала пять наград и по итогам олимпиады заняла первое командное место.

Кстати, в этом году неофициально Россию представляла еще одна команда. Для нее это было подготовка перед следующим годом. В ней был также москвич Руслан Сапаев. Который завоевал серебро.

Олимпиада проходила с 2 по 9 августа 2019 года. В ней приняли участие команды из 47 стран мира. Соревнование проходило в четыре тура – теоретический, практический, наблюдательный и командный.

- На данный момент завершились шесть международных олимпиад: по физике, математике, биологии, химии, географии, астрономии и астрофизике. Учащиеся московских школ привезли домой 16 наград, 11 из них золотые, - отметили в департаменте.

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