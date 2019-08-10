Астролог и психолог рассказали, как смена фамилии может повлиять на судьбу человека

Ученые назвали самые распространенные фамилии в России. В четверку лидеров вошли: Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Впрочем, исследователи отметили, что их популярность зависит от регионов.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, насколько фамилии, полученные нами при рождении, влияют на жизнь человека и можно ли с их помощью изменить свою судьбу?

Астролог, психолог, специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова убеждена, что фамилия оказывает влияние на судьбу человека и на его мироощущение. Например, особенно в детстве и юношестве Дмитрий Волконский явно будет чувствовать себя более уверенно, чем Вася Козявкин, говорит Любимова. Меняя фамилию, например, при замужестве, человек приобретает дополнительные возможности.

— Безусловно, фамилия оказывает сильное воздействие на судьбу человека, это привязка к судьбе рода. Сегодня в современном мире у женщины уже появилась возможность выбирать, она может не брать фамилию супруга и, соответственно, не принимать на себя судьбу его рода. Когда человек меняет фамилию, он приобретает некоторые дополнительные тренды, возможности. Естественно, это не значит, что благодаря такой смене мы можем изменить всю свою жизнь — нельзя переписать детство, предысторию, генетику, но можно поменять некоторые возможности, достижения. При перемене имени, фамилии, усиливаются определенные буквы, связанные с определенными планетами, влияющими на судьбу: так, один человек пришел в мир, чтобы стать победителем конкурса красоты, а другой — чтобы получить Пулитцеровскую премию.

— Если человек все-таки решился поменять фамилию, как ее правильно подобрать, чтобы не ошибиться?

— Здесь все очень индивидуально. Это как подбор лечения — врач не может назначить вам лекарство, исходя только из симптомов. Сначала он узнает вашу историю болезни, наличие аллергии и непереносимости. Так и здесь. Ну и, конечно, нужно понимать, что всю судьбу одной фамилией поменять не получится — она оказывает влияние примерно на 25 процентов нашей жизни. Свободу воли и решений никто не отменял.

Психолог, преподаватель, доцент кафедры социальной психологии Татьяна Яничева тоже отмечает, что фамилия влияет на психологическое состояние человека. Он объяснил, почему смена фамилии — шаг более серьезный, чем смена имени.

— Исключая моменты, когда фамилию меняют по некоторым юридическим причинам, например, при замужестве, остальные причины большей частью являются психологическими. Меняют, конечно, не только фамилию, но и имя, но первое намного важнее, поскольку, помимо всего прочего, олицетворяет связь с предками. В моей практике были случаи, когда у пациентов, например, разводились родители и, меняя фамилию, человек демонстрировал, что принимает сторону того или иного родителя. Бывают и случаи, когда идут на этот шаг из-за некоторых детских травм, желая таким способом оборвать связь с семьей, подчеркнуть, что больше не имеют никакого отношения к этим людям.

Психолог подчеркнул, что смена фамилии может говорит о неприятии человеком себя, и подобным образом он пытается изменить хоть какую-то свою часть. Но следует помнить, что при такой мотивации смена фамилии будет являться лишь маленьким стежком. Для полного принятия себя этого недостаточно — здесь нужна очень глубокая и длительная работа.

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