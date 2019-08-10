Почти 200 автобусов запустят на время закрытия станций красной ветки метро
С 18 по 24 августа на время закрытия участка Сокольнической линии столичной подземки для пассажиров будут доступны два компенсационных бесплатных маршрута — КМ1 и КМ2.
В эти дни не будут курсировать поезда до станций «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Согласно информации Мосгортранса, задействуют более 180 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.
Маршруты начнут выходить на рейсы с 5:10. Так, маршрут КМ1 пройдет от станции метро «Университет» до «Саларьево».
Второй маршрут КМ2 свяжет «Саларьево» с «Коммунаркой». Как заявил перевозчик, интервалы движения на первом маршруте составят менее минуты, а на втором — каждые две минуты.
Добавим, что возобновит работу метро в обычном режиме в воскресенье, 25 августа.
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