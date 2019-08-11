Пользователи смогут увидеть фото Москвы, сделанные в 1941–1945 годах
В проекте «Московская электронная школа» появились снимки Москвы, которые были сделаны в годы Великой Отечественной войны.
Материалы для альбома «1941–1945. Фотообразы военной Москвы» предоставили сотрудники Главархива. В коллекции представлены работы Георгия Корабельникова, Дмитрия Бальтерманца, Михаила Трахмана, Якова Халипа, Александра Устинова и многих других.
На снимках 1941 года пользователи «МЭШ» смогут увидеть сопровождение газгольдеров в районе Октябрьской площади, возведение баррикад на Смоленской улице и устройство противотанковых заграждений. На фотографиях 1942 года запечатлены зенитчики и бойцы конно-оперативного отряда, которые патрулируют вокруг гостиницы «Москва», сообщается на сайте мэра Москвы.
Автор работ, Александр Устинов, был одним из немногих, кому было официально разрешено снимать столицу во время войны. Он выполнял редакционные задания газеты «Правда» на территориях Ленинградского, Западного, Сталинградского и других фронтов.
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