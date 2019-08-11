Влад Соколовский подарил маме пластическую операцию за полмиллиона рублей
Российский певец Влад Соколовский решил помочь маме и подарил ей пластическую операцию стоимостью 500 тысяч рублей.
Мать известного артиста 66-летняя Ирина много лет комплексовала из-за неудачной косметической процедуры на лице. Она давно хотела избавиться от дефекта.
— Возрастные изменения начала замечать еще в 40 лет. Знакомая порекомендовала место, где мне сделали несколько уколов. Сначала лицо выглядело идеально, но впоследствии на правой щеке образовался фурункул. Косметолога, которая изуродовала меня, найти не удалось, — рассказала корреспонденту издания «СтарХит» мама певца.
Ирина тогда сделала операцию, но остался огромный шрам.
— Я всегда знал, что мама страдает. Как-то она рассказала о докторе, которого увидела в передаче про преображение, и намекнула, что, возможно, именно он сможет устранить изъян. Тогда решил сделать ей подарок, — поделился Влад Соколовский.
Операция прошла в среду, 7 августа. Ирина хорошо перенесла хирургическое вмешательство. Супруг Андрей и сын забрали ее уже домой.
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