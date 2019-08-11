Ремонт платформы «Черное» Горьковского направления планируют закончить 12 августа
Ремонтные работы на платформе «Черное» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) планируется завершить 12 августа. Об этом сообщается на официальном сайте МЖД.
Отмечается, что до этого срока для более быстрого возобновления посадки и высадки пассажиров будут использоваться временные деревянные конструкции. Для восстановления платформы был проведен демонтаж ее части с помощью специальной техники.
Ранее сообщалось, что платформа была временно закрыта для посадки и высадки пассажиров пригородных электричек, направляющихся в сторону области. Изменения были введены в связи с ее частичным разрушением. Люди в результате инцидента не пострадали. Железнодорожное полотно и линии электропередач не были повреждены.
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