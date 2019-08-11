Двое осужденных сбежали из психбольницы под Волгоградом
Двое заключенных, находившихся на принудительном лечении в психиатрической больнице под Волгоградом, сбежали. Об этом проинформировал представитель регионального ГУМВД Антон Корнаухов.
30-летний и 31-летний мужчины совершили побег рано утром в воскресенье. Они находились на лечении в больнице, расположенной в селе Ложки Калачевского района.
— Через оконный проем путем отжатия решетки на втором этаже здания самовольно покинули палату ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1», — рассказал Корнаухов.
По его данным, один из сбежавших был осужден за убийство в 2004 году, второй — за угон машины и грабеж в 2011 году. Ранее они отбывали наказание в колонии города Камышин Волгоградской области. На очередном обследовании в психбольнице мужчины были признаны опасными и помещены в стационар, сообщает РИА Новости.
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