Лекции о здоровье пройдут в столичных поликлиниках
Всю неделю с 12 по 17 августа в медицинских учреждениях будут проходить бесплатные лекции и занятия, на которых можно узнать все о профилактике гипертонии, вреде курения, прививках и первой помощи детям.
12 августа
В 13:00 в школе молодых родителей при детской городской поликлинике № 199 (филиал № 3) заведующая педиатрическим отделением Елена Маркачева научит оказывать первую помощь детям.
В 16:00 детская городская поликлиника № 110 (филиал № 3) проведет лекцию для родителей, которые решили отдать детей в детский сад. Мамы, папы и педиатр Ирина Фоменко разберутся, как помочь ребенку адаптироваться в новой ситуации.
13 августа
В 16:00 в консультативно-диагностической поликлинике № 121 (филиал № 4) хирург Оксана Борисенко расскажет, как оказать помощь при электротравмах.
14 августа
В 13:00 детская городская поликлиника № 9 приглашает родителей на лекцию о гриппе и прививках, которую проведет заведующая педиатрическим отделением поликлиники № 9 Юлия Куприянова. Опытный врач расскажет, как предотвратить грипп у ребенка, об опасности этой болезни для непривитых детей и противопоказаниях к вакцинации.
В 15:00 городская клиническая больница имени В.П. Демихова, поликлиническое отделение «Капотня», откроет двери для жителей Капотни. Слушателям объяснят, как сохранить здоровье глаз.
С подробным расписанием лекций можно ознакомиться на официальном портале мэра Москвы.
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