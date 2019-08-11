Крупный коммуникационный коллектор построят в ТиНАО к 2020 году

Один из самых масштабных коммуникационных коллекторов строят на территории ТиНАО. Он обеспечит административно-деловой центр «Коммунарка» теплом, телефонной связью, водой и интернетом. Строительство планируют завершить к 2020 году.

Протяженность коллектора, проложенного на глубине 11 метров — 3,2 километра. Строительство стартовало в 2018 году, на данный момент работы завершены уже более чем наполовину.

— Для того чтобы обеспечить развивающийся район энергоресурсами, по поручению Мэра Москвы было принято решение о строительстве коммуникационного коллектора на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка. Сегодня уже выполнено порядка 75 процентов основных работ, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, основной целью строительства нового объекта является создание необходимых условий для совмещенной прокладки инженерных коммуникаций. За работы по организации строительства и ввод коллектора в эксплуатацию отвечает ГУП «Москоллектор».

Административно-деловой центр «Коммунарка» является одним из 12 социально-деловых кластеров, которые в скором времени появятся на территории ТиНАО. Добраться до него можно на метро: станция «Коммунарка» является конечной станции открытого недавно нового участка Сокольнической линии.

На территории района в будущем появятся новые жилые дома, общественные здания, бизнес-центры и социальные объекты. В нем смогут жить около 200 тысяч человек, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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